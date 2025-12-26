Şanlıurfa'da bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 43 yaşındaki Hışman Ulak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

DHA'nın haberine göre olay, dün gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde meydana geldi. Sokak ortasında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

BİLİNMEYEN KURŞUN ADAMI YARALADI

Kavgada Hışman Ulak, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermilerin vücuduna isabet etmesi sonucu yaralandı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hışman Ulak, hayatını kaybetti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ulak, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Hışman Ulak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ulak’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın ardından polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen kişi ya da kişilerin yakalanması için inceleme başlattı.