        Son dakika: Şanlıurfa haberleri: İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

        İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'da bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 43 yaşındaki Hışman Ulak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen kişi ya da kişilerin yakalanması için inceleme başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 11:56 Güncelleme: 26.12.2025 - 11:56
        Tartışma büyüdü! 1 kişi hayatını kaybetti
        Şanlıurfa'da bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 43 yaşındaki Hışman Ulak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        DHA'nın haberine göre olay, dün gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde meydana geldi. Sokak ortasında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

        BİLİNMEYEN KURŞUN ADAMI YARALADI

        Kavgada Hışman Ulak, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermilerin vücuduna isabet etmesi sonucu yaralandı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Hışman Ulak, hayatını kaybetti.
        Hışman Ulak, hayatını kaybetti.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Ulak, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Hışman Ulak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ulak’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

        POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

        Olayın ardından polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen kişi ya da kişilerin yakalanması için inceleme başlattı.

        #Son dakika haberler
        #Şanlıurfa
