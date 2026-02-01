Şanlıurfa’da taş, sopa ve kürekli kavga kamerada: 7 yaralı
Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında kavga çıktı. Olayda 7 kişi yaralandı. Jandarma, cep telefonuyla görüntülenen kavganın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, aynı mahallede yaşayan iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taş, sopa ve kürekli kavga, cep telefonuyla görüntülendi. Kavgada 7 kişi yaralandı.
DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde meydana geldi. Yolda karşılaşan iki grup arasında arazi meselesi nedeniyle çıkan tartışma, tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü.
7 KİŞİ YARALANDI
Kavgada taraflar birbirine taş, sopa ve küreklerle saldırdı. Kavgada 7 kişi, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Akçakale Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI
Jandarma ekipleri, cep telefonuyla görüntülenen kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.