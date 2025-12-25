Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Sarhoş adam intahar mesajı atarak karısına sinir krizi geçirtti | Son dakika haberleri

        Sarhoş adam intahar mesajı atarak karısına sinir krizi geçirtti

        Avcılar sahilde eşine intihar mesajı atan adam nedeniyle hareketli anlar yaşadı. Olay yerine gelen sahil güvenlik ve polis ekipleri şahsın sahilde bulunan kayalıklarda alkol aldığını tespit etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 12:16 Güncelleme: 25.12.2025 - 12:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        İntihar mesajıyla ortalığı ayağa kaldırdı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Avcılar sahilde eşine intihar mesajı atan adam nedeniyle hareketli anlar yaşadı. Olay yerine gelen sahil güvenlik, ambulans, itfaiye ve polis ekipleri şahsın sahilde bulunan kayalıklarda alkol aldığını tespit etti. Eşi ise, kocasını alkollü görünce sinir krizi geçirdi.

        ÖNCE ALKOL ALDI ARDINDAN MESAJ ATTI

        İHA'nın haberine göre olay dün akşam 16.00 sıralarında Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi sahilde meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle bir süredir anlaşmazlık yaşadığı öğrenilen S.C. isimli erkek şahıs, Avcılar sahile gelerek önce alkol aldı ardından ise eşine intihar mesajı attı.

        iNTİHAR MESAJLARI YOLLADI

        Aldığı mesaj üzerine panikleyen kadın, durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine, sahil güvenlik, sağlık ekipleri, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, eşine intihar mesajı atan şahsın, sahilde bulunan kayalıklarda alkol aldığını tespit etti.

        OLAY YERİNDE TATTIŞMA YAŞANDI

        Eşinden gelen intihar mesajının ardından panikleyerek sahile gelen kadın, eşinin sarhoş olduğunu ve alkol almaya devam ettiğini görünce sinir krizi geçirerek, "Ayıp ya, berduş musun sen. Lütfen yapma" dedi. Olay yerinde bir süre tartışan çift, barışarak olay yerinden ayrıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Nedir Ne Değildir? - 23 Aralık 2025 (SDG'nin Aklını İsrail Mi Bulandırıyor?)

        Asgari ücrette yüzde 27 artış: Çalışan ve işveren nasıl etkilenecek? Zam oranı beklentileri karşıladı mı? 2026 asgari ücreti kimleri memnun etti, kimleri hayal kırıklığına uğrattı? Asgari ücret nasıl değerlendirilmeli? SDG'nin aklını Tel Aviv mi bulandırı

        #istanbul
        #avcılar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya kanca!
        Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya kanca!
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Ukrayna'dan kritik Donbass önerisi
        Ukrayna'dan kritik Donbass önerisi
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Yolcu treni çarpınca köprüden düştü!
        Yolcu treni çarpınca köprüden düştü!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Kripto parada rekor hırsızlık: 2.7 milyar dolar
        Kripto parada rekor hırsızlık: 2.7 milyar dolar
        Emeklilikte bir haftalık fırsat
        Emeklilikte bir haftalık fırsat
        Dijital hizmetler vergisi düşürüldü
        Dijital hizmetler vergisi düşürüldü
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir