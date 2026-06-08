Çılgın Sayısal Loto sonuçları 8 Haziran Pazartesi akşamı gerçekleştirilen çekilişin ardından araştırılmaya başlandı. Haftanın ilk Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye heyecanı yaşayan vatandaşlar kazandıran numaraları öğrenmek için sonuç ekranına yöneldi. Çılgın Sayısal Loto çekilişi noter huzurunda gerçekleştirilirken sonuçlar Milli Piyango Online üzerinden erişime açılıyor. Peki 8 Haziran 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları nasıl sorgulanır? İşte merak edilen detaylar...

8 HAZİRAN ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin ardından kazandıran numaralar belli oldu. Sonuçlar, Milli Piyango Online'ın resmi sonuç ekranı üzerinden sorgulanabiliyor.

8 Haziran 2026 Çılgın Sayısal Loto kazandıran numaraları:

28 - 30 - 39 - 48 - 55 - 68

JOKER 87 + SÜPERSTAR 80

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Oyuncular, Milli Piyango Online sonuç sorgulama ekranı üzerinden kupon bilgilerini girerek ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebiliyor. Çekiliş sonuçları ve ikramiye kategorileri de aynı platform üzerinden görüntülenebiliyor.

SÜPERSTAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

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Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.

90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin. Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.