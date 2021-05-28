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Son dakika haberler... İstanbul merkezli 2 ilde Sedat Peker operasyonu

İstanbul merkezli 2 ilde, Sedat Peker'in elebaşı olduğu iddia edilen organize suç örgütüne yönelik operasyonda, 3 şüpheli yakalandı.

Son dakika haberler... İstanbul merkezli 2 ilde Sedat Peker operasyonu
Sedat Peker operasyonunda 3 gözaltı
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AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt genelinde faaliyet gösteren ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "gasp", "rüşvet", "yaralama", "tehdit" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi birçok suça karıştığı belirlenen, elebaşılığını Peker'in yaptığı suç örgütüyle mücadelesini sürdürüyor.

3 KİŞİ YAKALANDI

AA'nın haberine göre, yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul ve Çanakkale'de dün düzenlenen operasyonda, suç örgütü elebaşı Peker'in talimatları doğrultusunda zorla el konulan menkul ve gayrimenkulleri üzerine aldığı belirlenen Abdullah S'nin de arasında bulunduğu 3 kişi yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

63 ŞÜPHELİDEN 56'SI YAKALANDI

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 9 Nisan'da İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 63 kişiden 56'sı yakalanmıştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklanırken 7'si adli kontrol şartıyla, 37'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden birinin bu süreçte vefat ettiği öğrenildi.

Firari durumdaki 6 kişiden 3'ü dün gözaltına alınırken, yurt dışında olduğu tespit edilen elebaşı Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 3 kişinin ise yakalanmasına çalışılıyor.

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