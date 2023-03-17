Yaklaşık yarım saat bekledikten sonra iş makinesi ile kurtarılar Casım, o anları anlattı:

"Eşim ve kızım akıntıya kapılınca peşlerinden koştum. Komşularım eşimi ben de kızımı kurtardım ama sürüklendim. Bir ağaca sarılarak kurtarılmayı bekledim. İş makinesi gelip bize ip attı. Halat ile çekildiğimiz sırada kızım elimden kaydı. O sırada ben dengemi kaybedip bayılmıştım. Gözümü açtığımda kendimi hastanede buldum. Çok şükür olsun hepimiz son anda kurtulduk."