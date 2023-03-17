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Şanlıurfa'da sele kapılan TIR'daki sürücü için arama kurtarma çalışması sürüyor

Sel felaketinin vurduğu Şanlıurfa'da seyir halindeyken sel sularına kapılan TIR'ın sürücüsü Emin Ergün, Atatürk Baraj Gölü'nde aranıyor

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  • Son dakika: Sele kapılan TIR sürücüsü için kahreden arayış!

    Şanlıurfa'da sel sularına kapılan TIR'ın sürücüsü Emin Ergün'e (20) ulaşılması için yürütülen arama kurtarma çalışmaları, yaklaşık 100 kişilik ekiple devam ediyor.
  • Son dakika: Sele kapılan TIR sürücüsü için kahreden arayış!

    Bölgede 15 Mart'ta şiddetli sağanağın etkili olduğu Bozova ve Hilvan ilçelerini bağlayan yolun Yalıntaş Mahallesi geçişinde sel sularına kapılarak gözden kaybolan tır ve sürücüyle ilgili dere yatağı ve Atatürk Baraj Gölü'nde çalışma yapılıyor.
  • Son dakika: Sele kapılan TIR sürücüsü için kahreden arayış!

    Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve Bozova İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı yaklaşık 100 kişinin katıldığı çalışmada dalgıç ve bot ekipleri baraj gölünü, jandarma ekipleri ise dere yatağını tarıyor, bölgede dron ile havadan görüntüleme yapılıyor.
  • Son dakika: Sele kapılan TIR sürücüsü için kahreden arayış!

    Aramalar sonucu ilk gün Emin Ergün'e ait çantaya ulaşan ekipler, daha sonra herhangi bir bulguya rastlamadı.
  • Son dakika: Sele kapılan TIR sürücüsü için kahreden arayış!

    Çalışmaları, Ergün'ün akrabaları da umutla takip ediyor. Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, tırın devrildiği noktadan göle kadar olan dere yatağında 2 gündür süren çalışmalarda bir iz bulunamadığını, aramaların göl kıyısı ve açıklarda yoğunlaştığını ifade etti.
  • Son dakika: Sele kapılan TIR sürücüsü için kahreden arayış!

    "KURTARMA EKİBİ SAYISI ARTIYOR"

    Ergün'ün dayısı Emin Ergün ise çalışmalarda 3. güne girildiğini söyledi. Herkesin elinden geleni yaptığını anlatan Ergün, "Kurtarma ekipleri her geçen gün fazlalaşıyor. 100 kişi civarında kurtarma ekibi çalışıyor. Sonuçta Allah’tan olan bir şeydir, kimsenin yapacak birşeyi yoktur. Allah devletimizden razı olsun kurtarmak için çok yardımcı olup çalışıyor. Allah’ın takdiri neyse o olur." diye konuştu.
  • Son dakika: Sele kapılan TIR sürücüsü için kahreden arayış!

    Öte yandan Karayolları ekipleri de Bozova-Hilvan kara yolunda çökme yaşanan noktalarda dolgu ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.
  • Son dakika: Sele kapılan TIR sürücüsü için kahreden arayış!

    Kentte 15 Mart'ta Emin Ergün'ün kullandığı tır devrilip sel sularına kapılmış, bu anlar cep telefonlarıyla da kaydedilmişti.
  • Son dakika: Sele kapılan TIR sürücüsü için kahreden arayış!
  • Son dakika: Sele kapılan TIR sürücüsü için kahreden arayış!
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