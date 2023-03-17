"KURTARMA EKİBİ SAYISI ARTIYOR"

Ergün'ün dayısı Emin Ergün ise çalışmalarda 3. güne girildiğini söyledi. Herkesin elinden geleni yaptığını anlatan Ergün, "Kurtarma ekipleri her geçen gün fazlalaşıyor. 100 kişi civarında kurtarma ekibi çalışıyor. Sonuçta Allah’tan olan bir şeydir, kimsenin yapacak birşeyi yoktur. Allah devletimizden razı olsun kurtarmak için çok yardımcı olup çalışıyor. Allah’ın takdiri neyse o olur." diye konuştu.