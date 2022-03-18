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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Semira 17 yaşındaydı! Kahreden olay!
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Semira 17 yaşındaydı! Kahreden olay!

Son dakika haberine göre Hatay'da, 2017'de kaybolan ve 2019'da zeytin bahçesindeki kullanılmayan su kuyusunda, çuval içinde cansız bedeni bulunan Semira Arslan (17) ile ilgili davada 2 amcası 'cinayet', gönül ilişkisi olduğu öne sürülen Selim Ç. ise 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. Daha önce de Semira ile birlikte yaşayan İbrahim D. tutuklanmıştı. Semira cinayeti soruşturmasında tutuklu sayısı, 4'e yükseldi

Son dakika: Semira 17 yaşındaydı! Kahreden olay!
Semira 17 yaşındaydı! Kahreden olay!
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DHA

Son dakika haberler... Hatay'ın Altınözü ilçesinde 2017 yılında ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Semira Arslan'ın cansız bedeni, 2019'da zeytin bahçesi içindeki kullanılmayan su kuyusunda, çuval içine bulundu. Bölgede arama yapan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Semira'ya ait çanta, cüzdan ve ziynet eşyalarını da buldu.

AİLESİ TV PROGRAMINA KATILIP YARDIM İSTEDİ

DHA'da yer alan son dakika haberine göre Arslan'ı öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Soruşturma devam ederken, Semira Arslan'ın ailesi ise cinayete karışanların yakalanması için televizyon programlarına katıldı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri, cinayet şüphelilerinin kimliğini tespit etti. Şüphelilerin adreslerine 14 Mart'ta operasyon düzenleyen ekipler, Semira Arslan'ın amcaları Retip A., Abdurezzak A., yengesi Halime A., komşusu Suriyeli Hasan E.A. ile birlikte yaşadığı İbrahim D. (38) ve gönül ilişkisi olduğu öne sürülen Selim Ç.´yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri 15 Mart'ta tamamlanan şüphelilerden İbrahim D., `çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan´ çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Hasan E.A. ise serbest bırakıldı.

TUTUKLU SAYISI 4'E ÇIKTI

Jandarmadaki işlemlerinin dün tamamlanmasının ardından Retip A., Abdurezzak A., Halime A., ile Selim Ç. de nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Semira Arslan ile gönül ilişkisi olduğu öne sürülen Selim Ç., `çocuğun nitelikli istismarı´ suçundan, amcası Abdurrezzak A.ve Retip A. ise cinayet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yengesi Halime A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece Semira Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklu sayısı, 4'e yükseldi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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