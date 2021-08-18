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Kovid-19 salgınında günlük vakasının 20 bini aşmasıyla birlikte Türkiye'nin önde gelen memur ve işçi sendikaları, TOBB ve TESK ortak bir bildiriye imza atarak aşı çağrısında bulundu. Hastanelerde yatan kişilerin büyük bölümünün aşısız olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "50 yaş üzeri vatandaşlarımızı bir an evvel 3. doz aşılarını olmaya, iki doz aşı olmamış vatandaşlarımızı da ikinci aşılarını yaptırmaya davet ediyoruz." denildi. Açıklama metni şöyle:

- Bizler Türkiye’nin, işçi, çiftçi, işveren, memur, esnaf, tüccar, sanayici ve üreticilerini temsil eden sendikalar ve meslek örgütleriyiz. Son zamanlarda korona virüs kaynaklı vaka sayıları yeniden tedirgin edici seviyeye ulaşmıştır. Tedbirli olmazsak salgını durdurmak çok daha uzun sürebilir.

- Geçen sene bilinmeyen bir düşmana karşı savaş veriyorduk. Hastalığın etkilerini bilmiyor, tedavi yöntemleri hakkında çok sınırlı bilgilerle hareket ediyorduk. Bilim insanlarının özverili çalışmaları sayesinde tedavi yöntemleri geliştirildi.

- salgını sona erdirebilecek en büyük umut olan aşı devreye girdi. Aşıların kullanıma girmesi salgınla mücadelede en büyük faktördür. Salgına karşı önlem almak, aşı olmak bireysel duyarlılık olduğu kadar aynı zamanda bir toplumsal sorumluluktur.

Eğitim, iş ve sosyal hayatın sekteye uğramaması için aşı olmazsa olmaz gereklilik haline gelmiştir. Zira henüz toplumsal bağışıklığı elde etmiş değiliz. En az iki doz aşı olmadan da bağışıklık elde edilemiyor.

- Şu an aktif vakalarımızın ve hastanelerde yatan hastalarımızın çok büyük kısmı aşısı tamamlanmamış kişilerden oluşuyor.

Kısıtlama günlerine geri dönmeyi istemiyoruz. Dolayısıyla birinci önceliğimiz, tüm vatandaşlarımızın sorumlu bireyler olarak tedbirlerini alması ve aşı olarak topluma karşı ödevini yerine getirmesidir. Sevdiklerimizi korumak için aşı olmamız şart. 50 yaş üzeri vatandaşlarımızı bir an evvel 3. doz aşılarını olmaya, iki doz aşı olmamış vatandaşlarımızı da ikinci aşılarını yaptırmaya davet ediyoruz.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ)

Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN)

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK)

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ)

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye KAMU-SEN)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB)