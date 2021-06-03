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Sevgi Tekin’in katilinden şaşırtan talep!

Son dakika haberleri... Ankara'da sevgilisi Sevgi Tekin'i öldüren Gökhan Ağtaş, bugün görülen ikinci duruşmada pişman olduğunu söylerken şaşırtan bir talepte bulundu. Gökhan Ağtaş, ilk duruşmada verdiği ifadenin tersi olarak suçunu kabul etti: "Pişmanım ama tahliyemi istemiyorum. İstemeyerek de olsa ortada bir cinayet suçu var gereğinin yapılmasını arz ederim"

CEZA İSTEDİ! Son dakika: Sevgi Tekin’in katilinden şaşırtan talep!
Sevgi'nin katilinden şaşırtan talep!
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İHA

Ankara'nın Mamak ilçesinde Sevgi Tekin'i (33) öldüren Gökhan Ağtaş (26),bugün görülen ikinci duruşmada pişman olduğunu fakat tahliyesini istemediğini söyledi.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya bugün de devam edildi. Sevgilisinin evine zorla giren ve aile yakınlarının gözü önünde 4 el ateş ederek Tekin’in ölümüne sebep olan Ağtaş hakkında 'kasten öldürme', 'cebir tehdit veya hile kullanarak silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'haberleşmenin engellenmesi', 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'mala zarar verme' suçlarından 95 yıl hapis cezası istenmişti. Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Ağtaş, ilk duruşmada verdiği ifadenin tersi olarak suçunu kabul etti ve gereğinin yapılmasını talep etti.

'PİŞMANIM AMA TAHLİYEMİ İSTEMİYORUM'

Duruşmaya SEGBİS’le bağlanan Ağtaş’ın yanı sıra sanık avukatı da katıldı. Mahkeme heyeti sanık Ağtaş’a da söz hakkı verdi. İlk duruşmasında olay günü alkollü olduğunu ve hiçbir şey hatırlamadığını ifade eden Ağtaş, bugün görülen duruşmada pişman olduğunu söyleyerek, "Pişmanım ama tahliyemi istemiyorum. Takdir yüce mahkemenindir. İstemeyerek de olsa ortada bir cinayet suçu var gereğinin yapılmasını arz ederim" dedi.

Sanığın ve sanık avukatının beyanını dinleyen mahkeme başkanı, olay günü evde bulunan tanıkların da dinlenmesini isteyerek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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