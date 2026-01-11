İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde "siber dolandırıcılığa" yönelik son 2 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 90 şüpheliden 39'unun tutuklandığını bildirdi.

AA'daki habere göre; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde "siber dolandırıcılığa" yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin paylaşımda bulundu.

İstanbul, Ankara, Yalova, Kütahya, Diyarbakır, Zonguldak, Edirne, Muğla, Siirt, Ordu, Mersin, Ağrı, Aksaray ve Hatay'da iki haftadır düzenlenen operasyonlarda 90 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, "Şüphelilerin 2020-2025 yılları içerisinde hesaplarında 685 milyon lira işlem hacmi olduğu tespit edildi. 39'u tutuklandı, 46'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek 'siber dolandırıcılık' suçundan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, şüphelilerin, vatandaşların kişisel bilgilerini yasa dışı yollarla ele geçirerek kullandıklarının belirlendiğini aktararak, şunları kaydetti: