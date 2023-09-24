Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre bugün de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Başta Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi olmak üzere 6 bölgede ise yerel sağanak yağışların etkili olması bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Van çevreleri ile Malatya'nın kuzeyi, Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinin ise kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. REKLAM İstanbul Güneşli 30° Ankara Güneşli 32° İzmir Güneşli 35° Antalya Güneşli 38° Trabzon Parçalı bulutlu 25° Bursa Güneşli 31° Adana Güneşli 35° Diyarbakır Güneşli 37° Gaziantep Güneşli 35° Ağrı Sağanak Yağış 25°