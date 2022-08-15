Şiddetli sağanak, başkenti de vurdu!

Kentte öğleden sonra başlayan kuvvetli yağmur, dolu ve fırtınanın ardından bazı cadde, bulvar ve sokaklardaki mazgalların tıkanmasıyla yollar yağmur suyuyla doldu.

Başkentte etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle seyir halindeki sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı, ağaçlar devrildi.

VATANDAŞLAR DURAKLARA SIĞINDI

Bazı caddelerde de ağaçlar devrildi. Trafikteki sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, sağanak esnasında dışarıda bulunan vatandaşlar da metro istasyonları ve duraklara sığındı.

İHA'nın haberine göre de Ankara Adalet Sarayı’nın tavanında çökme meydana geldi. Mazgalların tıkanmasıyla caddeler sular altında kaldı. Başta Çankaya ilçesi olmak üzere Mamak, Keçiören, Yenimahalle, Pursaklar, Altındağ, Sincan ve Etimesgut'taki yollarda mahsur kalan vatandaşlar zor anlar yaşadı.