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Haberler Gündem Güncel Son dakika: Şiddetli sağanakta köprü çöktü!
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Balıkesir'de sağanak nedeniyle zarar gören köprü ulaşıma kapatıldı

Yurdun büyük kesimini etkisi altına alan şiddetli yağışlar Balıkesir'de bir köprüde hasara yol açtı. Kentin Kepsut ilçesinde bir bağlantı köprüsünde yoğun yağış nedeniyle çökme meydana geldi

Son dakika: Şiddetli sağanakta köprü çöktü!
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DHA

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde şiddetli yağış, kent merkezi girişinde kara yolu ulaşımını sağlayan köprüde hasara neden oldu.

AA'da yer alan habere göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından etkili olan sağanak nedeniyle ilçe merkezi girişindeki Kille Köprüsü'nün beton zemini kırıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Köprünün trafiğe kapatıldığı bölgede ulaşım, yeni açılan yan yoldan sağlanmaya başlandı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Fotoğraflar: İHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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