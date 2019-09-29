İçişleri Bakanlığı, Siirt Pervari kırsalında 5 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt Pervari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Böylelikle, Siirt’te devam eden operasyonlarda bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8 olmuştur.
Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
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