Siirt’te karın ağırlığıyla 3 ahırın çatısı çöktü; çok sayıda hayvan öldü
Siirt'in Baykan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bitişik 3 ahırın çatısı çöktü. Göçükte çok sayıda küçükbaş hayvan öldü, ahırdaki 2 traktör ile 1 kamyonet kullanılamaz hale geldi
KÜÇÜKBAŞ HAYVANLAR ENKAZ ALTINDA KALDI
DHA'nın haberine göre olay, saat 02.00 sıralarında Veyselkarani beldesi Atatürk Mahallesi’nde Mehmet Emin Arıtürk’e ait çiftlikte meydana geldi. Üzerlerinde biriken karın ağırlığıyla bitişik 3 ahırın çatısı çöktü. Çökme sırasında ahırlardaki küçükbaş hayvanlar enkaz altında kaldı.
2 TRAKTÖR 1 KAMYONET KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Yaklaşık 600 küçükbaşın bulunduğu ahırlarda göçük altında kalan çok sayıda hayvanın öldüğü belirtildi. Ahırda bulunan 2 traktör ve 1 kamyonetin de kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.
HASAR TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, hasar tespit çalışması başlattı. Mehmet Emin Arıtürk, zararın büyük olduğunu belirterek yetkililerden destek beklediklerini söyledi.