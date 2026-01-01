Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Siirt’te karın ağırlığıyla 3 ahırın çatısı çöktü; çok sayıda hayvan öldü | Son dakika haberleri

        Siirt’te karın ağırlığıyla 3 ahırın çatısı çöktü; çok sayıda hayvan öldü

        Siirt'in Baykan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bitişik 3 ahırın çatısı çöktü. Göçükte çok sayıda küçükbaş hayvan öldü, ahırdaki 2 traktör ile 1 kamyonet kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2026 - 17:53 Güncelleme: 01.01.2026 - 17:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ahır çatıları çöktü... Hayvanlar öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Siirt’in Baykan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bitişik 3 ahırın çatısı çöktü. Göçükte çok sayıda küçükbaş hayvan öldü, ahırdaki 2 traktör ile 1 kamyonet kullanılamaz hale geldi.

        KÜÇÜKBAŞ HAYVANLAR ENKAZ ALTINDA KALDI

        DHA'nın haberine göre olay, saat 02.00 sıralarında Veyselkarani beldesi Atatürk Mahallesi’nde Mehmet Emin Arıtürk’e ait çiftlikte meydana geldi. Üzerlerinde biriken karın ağırlığıyla bitişik 3 ahırın çatısı çöktü. Çökme sırasında ahırlardaki küçükbaş hayvanlar enkaz altında kaldı.

        REKLAM

        2 TRAKTÖR 1 KAMYONET KULLANILAMAZ HALE GELDİ

        Yaklaşık 600 küçükbaşın bulunduğu ahırlarda göçük altında kalan çok sayıda hayvanın öldüğü belirtildi. Ahırda bulunan 2 traktör ve 1 kamyonetin de kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

        HASAR TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, hasar tespit çalışması başlattı. Mehmet Emin Arıtürk, zararın büyük olduğunu belirterek yetkililerden destek beklediklerini söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da vapur seferlerine fırtına engeli

        İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. (İHA)

        #Siirt
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da her yer bembeyaz
        İstanbul'da her yer bembeyaz
        Site aidatları, en düşük emekli aylığı, doğum izni gündemde
        Site aidatları, en düşük emekli aylığı, doğum izni gündemde
        Van'da çığın altında kalan kadın yaşamını yitirdi!
        Van'da çığın altında kalan kadın yaşamını yitirdi!
        Peş peşe gelmeye başladı! İşte kar tatili olan kentler!
        Peş peşe gelmeye başladı! İşte kar tatili olan kentler!
        Çığ faciasında yürekleri yakan çalışma!
        Çığ faciasında yürekleri yakan çalışma!
        DMD hastası Furkan için kampanya! "Hedefim yazılım mühendisi olmak"
        DMD hastası Furkan için kampanya! "Hedefim yazılım mühendisi olmak"
        "Gazzeli çocuklar için ağladım"
        "Gazzeli çocuklar için ağladım"
        Altın 1979'dan bu yana en yüksek yıllık artışını gerçekleştirdi
        Altın 1979'dan bu yana en yüksek yıllık artışını gerçekleştirdi
        "O bir yıldız değil"
        "O bir yıldız değil"
        TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'a ret!
        TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'a ret!
        İstanbul'a kar geliyor! Peşe peşe uyarılar! Beyaz örtü nerelerde bekleniyor?
        İstanbul'a kar geliyor! Peşe peşe uyarılar! Beyaz örtü nerelerde bekleniyor?
        Nkunku'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Nkunku'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Bilal Erdoğan: İsrail siyonizmi bugün nazizmdir
        Bilal Erdoğan: İsrail siyonizmi bugün nazizmdir
        Vedaların yılı 2025: İşte futbolu bırakanlar!
        Vedaların yılı 2025: İşte futbolu bırakanlar!
        İsviçre'de kayak merkezinde patlama
        İsviçre'de kayak merkezinde patlama
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2025’in en iyi 20 filmi
        2025’in en iyi 20 filmi
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Bu besinler dikkat dağıtıyor!
        Bu besinler dikkat dağıtıyor!
        2026'da teknolojide devrimsel patlama!
        2026'da teknolojide devrimsel patlama!