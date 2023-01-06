Sinan Ateş cinayetinde sıcak gelişme!

Ankara'da, bir hafta önce 30 Aralık'ta, cuma namazından çıktıktan sonra silahlı saldırıya uğrayan Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetmişti.
KRİTİK İSİM ANKARA'YA GETİRİLDİ
AA'da yer alan habere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan soruşturmada, hakkında yakalama kararı bulunan ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince dün İstanbul Beykoz'da yakalanan D.Ç. Ankara'ya getirildi.
ÜZERİNDE 2 SİLAHLA YAKALANDI
Yakalandığı sırada üzerinde iki silah bulunan şüpheli D.Ç'nin, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade alma işlemlerine başlandı.
TUTUKLU SAYISI 10 OLDU
D.Ç. ile birlikte soruşturma kapsamında, 2'si özel harekat polisi olmak üzere tutuklu sayısı 10'a ulaşmıştı.
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