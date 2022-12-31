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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberi Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Ankara Valiliği, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, "Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti faillerinden olduğu değerlendirilen 1 kişi ve olaya karışan 2 kişi olmak üzere 3 kişi gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili diğer kişi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettirilmektedir" ifadesine yer verildi.

Son dakika haberleri: Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı
AA

Ankara'da, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş (38), dün motosikletli bir kişinin silahlı saldırısında yaşamını yitirmişti. Aynı saldırıda yanında bulunan arkadaşı Selman Bozkurt ise omzundan vurularak yaralandı.

SALDIRIYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildikten sonra kaçan motosikletli saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

ANKARA VALİLİĞİ: 3 KİŞİ GÖZALTINDA

AA'da yer alan habere göre Ankara Valiliği, Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

"SORUŞTURMA DEVAM ETMEKTEDİR"

Valilikten yapılan açıklamada, "Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti faillerinden olduğu değerlendirilen 1 kişi ve olaya karışan 2 kişi olmak üzere 3 kişi gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili diğer kişi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettirilmektedir." ifadesine yer verildi.

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