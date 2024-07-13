Olayın soruşturma aşamasında olduğunu belirten Akdeniz, "Ön bilirkişi rapor sonucuna göre, totemi yapan şirketi asli kusurlu olarak bulmuşlar. Biraz araştırdığımızda şirketin 5 yıllık geçmişi olduğu ve bu konularda çok da tecrübeli olmadığı, raporda yine teknik şartlara uyulmadan yapıldığı belirtilmiş. Bir ikincisi de bizim asıl burada üzerinde durduğumuz konu belediyenin sorumluluğu. Totemin bulunduğu yer ve ihalenin yapıldığı totem, Sincan Belediyesi'ne ait. Sonuçta o işi, o şirkete ihale eden belediyenin kendisi. Artı şirket işini bitirdiğinde olurunu veren, kabulünü yapan yine belediyenin kendisi. İnsanların 'sallanıyor rüzgarda bu totem bir sorun çıkaracak' diye başvurduğunda hiçbir işlem yapmayan, totemi kaldırmayan ya da güçlendirmeyen de belediyenin kendisi. Şimdi bu durumda bizce en kolay şey yapanı suçlayıp tabiri caizse bir suçlu bulup bir günah keçisi bulup olaydan kurtulmak" dedi.