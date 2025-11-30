Traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti
Sinop'un Boyabat ilçesinde üzücü bir kaza meydana geldi. Kontrolden çıkan traktör devrildi. Traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti
Sinop'un Boyabat ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti.
TRAKTÖR KONTROLDEN ÇIKTI
AA'nın haberine göre olay;Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana geldi. Hasan Gültekin'in idaresindeki traktör kontrolden çıkarak devrildi.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri devrilen traktörün altında kalan Alime Özcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, jandarma ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.