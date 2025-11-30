Habertürk
        Son dakika: Sinop haberleri: Traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti

        Sinop'un Boyabat ilçesinde üzücü bir kaza meydana geldi. Kontrolden çıkan traktör devrildi. Traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 15:11 Güncelleme: 30.11.2025 - 15:11
        Traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti
        Sinop'un Boyabat ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti.

        TRAKTÖR KONTROLDEN ÇIKTI

        AA'nın haberine göre olay;Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana geldi. Hasan Gültekin'in idaresindeki traktör kontrolden çıkarak devrildi.

        BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri devrilen traktörün altında kalan Alime Özcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cenaze, jandarma ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

        #Son dakika haberler
        #Sinop
