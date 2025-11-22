Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Sivas'ta kar yağışında kaybolmuştu! 9 gün sonra cansız bedeni bulundu | Son dakika haberleri

        Sivas'ta kar yağışında kaybolmuştu! 9 gün sonra cansız bedeni bulundu

        Sivas'ta 9 gün önce köyündeki evine giderken yoğun karda yolunu kaybettiği düşünülen Musa Uygun'nın cansız bedeni köye yakın bir noktada bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 12:49 Güncelleme: 22.11.2025 - 12:49
        Acı haber! 9 gün sonra...
        Sivas'ta 9 gün önce köyündeki evine giderken yoğun karda yolunu kaybettiği düşünülen Musa Uygun köye yakın bir noktada ölü olarak bulundu.

        Edinilen bilgilere göre, merkeze 38 kilometre uzaklıktaki Yenikervansaray köyünde yaşayan 72 yaşındaki, 14 Kasım Cuma günü ihtiyaçlarını karşılamak üzere gittiği kent merkezinden dönüşte köy minibüsüne bindi. Köy yol ayrımında minibüsten inen Uygun'dan bir daha haber alınamadı.

        Yalnız yaşayan yaşlı adamın eve dönmediğini fark eden köy muhtarı Murat Uygun, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş ve komando timleri, kayıp Uygun'un bulunabilmesi için muhtemel güzergâhlarda arama-tarama faaliyetlerini aralıksız sürdürdü.

        Tam 9 gün sonra bugün, köye yakın bir noktada Uygun'un cansız bedenine ulaşıldı. Oturur vaziyette ölü olarak bulunan Uygun'un hipodermi veya geçirdiği kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği düşünülüyor. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra anlaşılacak.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        #Son dakika haberler
