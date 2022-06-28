Siyasilerden Cüneyt Arkın için taziye mesajları 0:00 / 0:00

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Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın 85 yaşında hayatını kaybetti. Arkın'ın ardından birçok siyasi taziye mesajı paylaştı.

Birçok unutulmaz filme imza atan Cüneyt Arkın yaşamını yitirdi. Usta oyuncu, dün gece kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Arkın'ın ardından birçok siyasi de taziye mesajı paylaştı. O mesajlar şöyle:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Türk sinemasının usta aktörü, sanatıyla, duruşuyla, karakteriyle hepimize örnek olan büyük sanatçı Cüneyt Arkın’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Arkın’a Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesinin, sevenlerinin, sinema camiamızın ve milletimizin başı sağolsun.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 28, 2022

Mustafa Şentop: Sinema tarihimizde unutulmaz bir iz bırakan usta oyuncu Cüneyt Arkın'a Allah’tan rahmet diliyorum. Cesareti ve mertliğiyle öne çıkan 'Bizim kahramanlarımız'ı canlandırdığı filmleriyle, milletimizin hafızasında ve gönlünde yaşamaya devam edecek. Mekanı cennet olsun.

— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) June 28, 2022

İbrahim Kalın: Kara Murat, Malkoçoğlu, Battal Gazi, Dünyayı Kurtaran Adam… Türk sinemasının efsane ismi sevgili Cüneyt Arkın'a Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun.

— İbrahim Kalın (@ikalin1) June 28, 2022

Fahrettin Altun: Türk sinemamızın usta ismi Cüneyt Arkın'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecek olan kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 28, 2022

Kemal Kılıçdaroğlu: Türk sinemasının usta sanatçısı Cüneyt Arkın'ın vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Cüneyt Arkın'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum.



— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 28, 2022

Devlet Bahçeli: Cüneyt Arkın vefatından büyük üzüntü duydum. Türk sinemasına seviyeli bir yorum getiren, çizgisini değiştirmeyen duruşu ve vasfıyla herkeste hayranlık uyandıran Cüneyt Arkın her zaman hatırlanacaktır. Cenab Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine, sinema camiasına sabırlar diliyorum.

Mustafa Destici: Türk sinemasının Kara Murat’ı, Battal Gazi’si, Malkoçoğlu’su, Dünyayı Kurtaran Adam, Güneş Ne Zaman Doğacak ve daha nice filmlerin usta oyuncusu #CüneytArkın Fahrettin Cüreklibatur vefat etmiş. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi, sevenleri ve sinema dünyasına başsağlığı diliyorum.

— Mustafa Destici (@Mustafa_Destici) June 28, 2022

Ahmet Davutoğlu: O Türk sinemasının efsanesiydi. Kötülerin düşmanı, iyilerin dostuydu.

Cüneyt Arkın hayat verdiği karakterlerle 7'den 70'e hepimizin kahramanıydı. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim. Ruhu şad, mekânı cennet olsun.

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Mevlüt Çavuşoğlu: Türk sinemasının kahramanı, beyaz perdenin duayeni, kıymetli sanatçımız Cüneyt Arkın’a Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) June 28, 2022

Murat Kurum: Yeşilçam’ın Kara Murat’ı, Malkoçoğlu. Türk sinemasının her dönemine damga vuran sanatçımız Cüneyt Arkın'a Cenabı Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

— Murat KURUM (@murat_kurum) June 28, 2022

Nureddin Nebati: Çocukluk yıllarımızın kahramanı, Türk sinemasının duayen ismi Cüneyt Arkın'ın vefat haberini derin bir teessürle öğrendim. Usta oyuncuya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum.

Mehmet Nuri Ersoy: Unutulmaz rolleriyle hafızalarımıza kazınan, Türk sinemasının çok değerli ismi Cüneyt Arkın'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Usta oyuncuya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.

— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) June 28, 2022

Binali Yıldırım: Türk sinemasının duayeni, değerli sanatçı #CüneytArkın’ı maalesef kaybettik. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.

— Binali Yıldırım (@BY) June 28, 2022

CHP: Türk sinemasının efsane çınarı, yurtsever aydınımız #CüneytArkın'ı kaybettik. Usta oyuncuya Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve Türk sanat dünyasına başsağlığı dileriz.

Ömer Çelik: Sinemamızın büyük ismi #CüneytArkın’ın vefatından büyük üzüntü duyduk. Allah rahmet eylesin. Cüneyt Arkın sinemamızın büyük bir ismi olduğu kadar, hepimizin çocukluk ve gençliğinin doğrudan ve iyiden yana olma, kötülere ve yanlışlara karşı çıkma sembolüydü. Kendisiyle yaptığımız sohbette sinemamız için gösterdiği hassasiyete tanık oldum. Daha da önemlisi millet olarak taşıdığımız değerlerin yaşatılması ve gelecek nesiller konusundaki hassasiyeti çok büyüktü.

— Ömer Çelik (@omerrcelik) June 28, 2022

Yılmaz Büyükerşen: Çocukluk arkadaşım, dostum ve sinema tarihimizin efsanesi sevgili Cüneyt Arkın'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Usta oyuncumuza Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun...

— Yılmaz Büyükerşen (@Y_Buyukersen) June 28, 2022

Mansur Yavaş: Türk sinemasının en değerli isimlerinden, Cüneyt Arkın'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Huzur içinde uyu, mekanın cennet olsun Kara Murat. Filmlerin nesiller boyunca izlenmeye devam edecek.

— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) June 28, 2022

Ekrem İmamoğlu: Sinemamızın değerli oyuncusu Cüneyt Arkın'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hepimizin zihninde yer eden rolleri, sanatçı kişiliği, ülkesine olan sevgisiyle onu asla unutmayacağız. Allah rahmet eylesin; tüm sevenlerinin, sinema camiasının ve ailesinin başı sağolsun.

— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 28, 2022