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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Afyonkarahisar'da soba gazı faciası! İki kardeş yaşamını yitirdi

        Afyonkarahisar'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 kardeş öldü

        Afyonkarahisar'da sobadan sızan karbonmonoksit gazı felakete yol açtı. Olayda iki kardeş yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 12:21 Güncelleme: 21.11.2023 - 12:23
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        Soba gazı faciası! İki kardeş yaşamını yitirdi
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        Afyonkarahisar'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kardeş hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre merkeze bağlı Alcalı köyünde yaşayan Mehmet Ünlü, çocukları Şükriye (17) ile Tevfik (15) Ünlü'nün soba bulunan odalarında hareketsiz yattığını gördü.

        Baba Ünlü 112'ye ihbarda bulundu, ardından çocuklarını hastaneye ulaştırmak için kendi aracına alarak Afyonkarahisar'a doğru hareket etti.

        Yolda sağlık ekibiyle karşılaşan aile, durumları ağır olan çocukları ambulansa nakletti.

        Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Ünlü kardeşler, kaldırıldıkları Afyonkarahisar'daki hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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        #son dakika
        #afyonkarahisar
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