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Son dakika haberler.... Meteoroloji Uzmanı uyardı: Soğuk ve kar yağışlı hava Şubat sonuna kadar sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verdiği bilgilere göre, sıcaklıklar bu gece yarısı itibariyle yurdun büyük bölümünde hissedilir derecede düşecek. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde de önümüzdeki günlerde kar yağışı etkili olacak. Meteoroloji uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir ise, günlerdir konuşulan sert hava koşulları nedeniyle uyarılarda bulundu. Özellikle İstanbul'da 14 Şubat Pazar gününün ilk saatlerinden itibaren etkili kar yağışının beklendiğini söyleyen Özdemir, "Vatandaşlarımızın tedbirli olmasında fayda var, zira bu hava Şubat sonuna kadar sürecek" dedi

Son dakika: Soğuk hava ve kar yağışı için önemli uyarı! - Haberler
Soğuk hava ve kar yağışı için önemli uyarı!
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DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nün günlerdir uyarı üstüne uyarı yaptığı soğuk hava dalgası Türkiye´nin kapısına dayandı. Özellikle 13-14 Şubat tarihlerinde hava sıcaklığında mevsim normallerine kadar sert bir düşüş gözleneceği, 14 Şubat Pazar gününün ilk saatlerinden itibaren etkili bir kar yağışı olacağı, hatta İstanbul´un 1985 ve 1987 yıllarında yaşadığı efsanevi kış kadar ağır şartlar oluşabileceği yolunda uyarılar sürüyor.

PAZAR GÜNÜ ETKİLİ KAR GELİYOR

DHA'nın haberine göre, konuyu değerlendiren İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve meteoroloji uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, söz konusu soğuk hava dalgasının Şubat ayı sonuna kadar sürebileceği uyarısında bulunurken, vatandaşları da dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı. Dr. Öğr. Üyesi Özdemir, "Şu an 14-15 derece gibi mevsim normallerinin hayli üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, özellikle 13 Şubat Cumartesi gününden itibaren 0 ilâ -1 derece gibi mevsim normalleri seviyesine inecek. 14 Şubat Pazar gününün ilk saatlerinden itibaren de etkili bir kar yağışı bekliyoruz" dedi.

ÖNCE BATI SONRA ORTA ANADOLU

Türkiye´yi ilgilendiren bölgelerden Avrupa´nın üzerinde alçak basınç, İskandinavya ve Rusya üzerinde de bir yüksek basınç sistemi olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Özdemir, "Şu an Türkiye, İtalya ve Romanya üzerindeki alçak basınç sisteminin etkisinde. Bu da, hava sisteminin oluşturduğu, lodos gibi ısıtıcı güneyli ve sert rüzgârların etkisiyle sıcaklıkları 14-15 derece gibi, mevsim normallerinin oldukça üzerinde bir düzeye yükseltiyor. Bu rüzgârlar zaman zaman fırtına kuvvetine kadar yükseliyor. Ancak aynı zamanda, özellikle İskandinavya üzerindeki yüksek basınç sistemi, Rusya üzerindeki soğuk hava kütlesini güneye doğru yurdumuz üzerine yönlendiriyor.

13 Şubat Cumartesi gününden itibaren de, bu sistemin üreteceği, yıldız, poyraz ve karayel gibi kuzeyli sert rüzgârlar, yurdun batı kesimlerinde hava sıcaklıklarının hızla düşmesine ve 0 ilâ -1 derece gibi mevsim normalleri düzeyine gelmesine sebep olacak. 12 Şubat Cuma günü sürecin ilk yağışlarını genelde yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde alacağız. 13 Şubat Cumartesi günü hava kapalı ve kuvvetli batılı ve kuzeyli rüzgârlar etkili olacak. Rüzgârın yıldız ve karayele ve zaman zamanda poyraz dönmesi ile hava iyice soğuyacak. 14 Şubat Pazar gününün ilk saatlerinde ise etkili kar yağışı tahmin ediyoruz. Bu sistem ilk olarak Trakya, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz gibi batı kesimleri etkisi altına alacak, hafta ortasına doğru da İç Anadolu ve Doğu Anadolu´ya doğru yayılacak" diye konuştu.

"EPEY SERT BİR KIŞ GELİYOR"

Söz konusu soğuk hava dalgasının oldukça etkili olacağının altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Özdemir, "Sistem, hafta ortalarından sonuna doğru, Akdeniz Bölgesi hariç hemen hemen tüm yurdu etkisi altına alacak. Akdeniz Bölgesi´nde ise bu geçişi sağanak yağmur; yükseklerde ise karla karışık yağmur ve kar olarak gözlemleyeceğiz" dedi. Dr. Öğr. Üyesi Özdemir, "Söz konusu sistemin, 1985, 1987, 2002 ve 2004 yıllarındaki o efsanevi sert kış kadar bir ortam yaratma ihtimali yüksek, epeyce soğuk günler bizi bekliyor. Genel olarak baktığımızda da Şubat ayı sonuna kadar etkili olması kuvvetle muhtemel bir soğuk hava dalgasından söz edebiliriz" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞLAR TEDBİRLİ OLMALI"

Vatandaşların yaklaşan bu hava koşulları için şimdiden tedbir almalarında büyük fayda olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Özdemir, "Özellikle İstanbul, bilindiği gibi, neredeyse bir ülke kadar kalabalık bir metropol. Dolayısıyla 1 santimetrelik bir kar yağışı bile, başta trafik olmak üzere, birçok alanı felç ediyor. Bu nedenle vatandaşlar tedbirli ve dikkatli olmalı. Ancak paniğe kapılacak kadar büyük bir sorun da söz konusu olmayacaktır. Söz gelimi mecbur olmadıkça dışarı çıkmamak, araçlarda zincir veya kar lastiği kullanmak son derece büyük önem taşıyor. Bundan başka Doğu Anadolu´da çığ ve hızlı kar erimesi durumu söz konusu olması halinde sel baskını gibi tehlikeler de söz konusu olabilir. Eğer kar yağışının ardından yüksek basınç sisteminin gelmesi durumunda buzlanma, sis ve zirai don gibi durumlar da söz konusu olabilir. Bu tip durumlara karşı hazırlıklı olmalıyız" şeklinde uyarılarda bulundu.

"BARAJLAR DOLACAK AMA..."

Beklenen bu soğuk hava ve yağışların İstanbul´daki barajların doluluk seviyelerini de olumlu yönde etkileyeceğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Özdemir, "Her yağış barajlara olumlu etki eder. Ancak kar yağışı yağmura göre daha önemlidir. Kar, barajları doğrudan doldurmasının yanında, yavaş eridiği için yeraltı sularını da besler ve zenginleşmesine neden olur. Dolayısıyla beklenen bu soğuk ve yağışlı sistem, barajları da olumlu yönde etkileyecektir. Ancak bu, yıllara yayılan bir su sorunu ve kuraklık yaşanacağı gerçeğini maalesef değiştiremeyecektir. Dolayısıyla su tasarrufuyla ilgili tedbirlere devam etmek durumundayız" diyerek sözlerini tamamladı.

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