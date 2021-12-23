Sokakta döverek öldürdü! Mahkemede şoke etti! 0:00 / 0:00

İHA

Bursa'da, geçen yıl eylül ayında Kestel ilçesinde Ahmet Vefik Paşa Mahallesi'nde, iddiaya göre, sokakta içki içen Ferhat Saka (35), daha sonra evine doğru yürüdü. Saka, bu sırada daha önceden tanımadığı Ali Şeker (54) ile karşılaştı.

TEKME, YUMRUK VE KEMERLE DÖVDÜ

İHA'da yer alan son dakika haberine göre taraflar arasında bilinmeyen sebepten ötürü çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ferhat Saka, Ali Şeker'e tekme ve yumrukla saldırdı. Saka, aldığı darbelerle yere düşen Şeker'e, bu kez kemeriyle vurdu.

3 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Saka'nın Şeker'e saldırıp, yerde kemerle vurma anları çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Yaralanan Ali Şeker, olayın ardından ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yoğun bakımda 3 gün tedavi edilen Şeker kurtarılamadı.

ZANLI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan Ferhat Saka'nın yargılanmasına devam edildi. Çıktığı son duruşmada da önceki ifadelerinde olduğu gibi, yolda yürürken kendisine küfreden Ali Şeker'i tanımadığını söyleyen Saka, "Benim, aklî melekelerim yerinde değil. Olay akşamı yürürken bana küfredince aramızda kavga çıktı.

"KENDİMİ SAVUNMAK İSTEDİM"

Ben de kendimi savunmak zorunda kaldım. Sizin karşısında böyle bir suçtan bulunmaktan utanıyorum. Bana küfrettiği için kavga ettik. Kendimi savunmak istedim. Maksadım onu öldürmek değildi" dedi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Güvenlik kamerası görüntülerini dikkate alan mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü Ferhat Saka'yı, 'adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına mahkum etti.