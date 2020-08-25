Adana'da bir kişinin öldürülmesiyle ilgili yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

DHA

Giresun'da cumartesi akşamı etkili olan sağanak nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi. Kentte, 3'ü asker olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. 2'si asker, 5'i sivil 7 kişinin ise arandığı öğrenildi.

Dört gün önce babası Davut ve annesi Emine Akgün ile aynı araçta bulunan ve sel sularına kapılan Betül Akgün'ün cansız bedenine Çaldağ Deresi'nde ulaşıldı.

17 binanın yıkıldığı, 361 yapının hasar gördüğü kentte alt ve üst yapı ile elektrik, su ve telefon hatları da zarar gördü.

KAYIP ANNE-BABA VE KIZLARI ARANIYOR

DHA'da yer alan habere göre Giresun'un merkeze bağlı Osmaniye köyünde otomobilleri ile sele kapılan Davut ile eşi Emine ve kızları Betül Akgün kayboldu. İstanbul'da yaşayan ve Samsun'da katıldıkları bir yakınlarının cenazesinin ardından akrabalarını ziyaret için Giresun'a gelen Akgün Ailesi yolda sele yakalandı. Ailenin otomobille mahsur kaldıkları yolda telefonla aradıkları yakınlarından 'Boğuluyoruz, kurtarın' diyerek yardım istedikleri ortaya çıktı.

OTOMOBİLLERİ HURDAYA DÖNDÜ

O anlarda telefon konuşması kesilen 3 kişi sele kapılarak kayboldu. Çal deresinde başlatılan aramalarda aileye ait hurdaya dönen otomobilleri ile bazı kıyafetleri bulundu. Dere yatağında AFAD ekiplerince arama çalışmaları sürüyor. Her yeri karış karış tarayan ekipler Betül Akgün'ün cansız bedenine bu sabah ulaştı.

SON ANLARI KAMERADA

Sele kapılan Davut ile eşi Emine ve kızları Betül Akgün'ün son anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Osmaniye köyüne çıkmadan bir market önünde duran aile, alışveriş sonrası otomobile binerek köye doğru yola çıkıyor.

"BOĞULUYORUZ DEDİLER, TELEFON KESİLDİ"

Sele kapıldıkları anlarda Emine Akgün'le telefonda görüşen kuzeni Kazım Tanrıverdi, o anları anlattı. Emine Akgün'ün kendisini aradığını ve yolda kaldıklarını bildirdiğini anlatan Tanrıverdi, "Bana 'Gelin bizi kurtarın' dedi. Tekrar telefonla aradılar 'Bize yardım edin, kurtarın' diye bağırdılar. Yeğenim Betül, "Sel sularında sürükleniyoruz" dedi. Ben de 'Araba geri gelmiyorsa inin, aracı terk edin' dedim.

"İNEMİYORUZ ARABA TAŞA DAYANDI"

'İnemiyoruz araba taşa dayandı' dediler. Yani sel arabayı sürükleyip taşa dayatmış. 'Diğer kapıdan çıkın' dedik, 'Oraya da sel bastı açılmıyor' dediler. Sonra 'Cama taş vurmaya başladı, cam kırıldı içeri su alıyor, boğuluyoruz' dediler. Sonra telefon kesildi, son sesleri bunlardı. Telefona ulaşamadık daha. Geldik ki su 2.5 metre yüksekten geçiyor' dedi.

"ÇOK YAĞIŞ VAR GELMEYİN DEDİM"

Emine Akgün'ün kardeşi Süleyman Karakılıç da "Samsun´da cenazeye gelmişlerdi. Oradan da bizi ziyarete geleceklerdi. Beni aradılar, 'çok yağış var gelmeyin' dedim. O sırada başka bir misafirliğe uğramışlar. Oradan da buraya gelmişler. Buraya köprünün üzerine vardıklarında beni aradılar 'gel bizi buradan al' dediler. Ben de teyzemin oğlunu alıp, buraya geldim. Biz de selden geçemediğimiz için tarlaların içinden geldik.

"HİÇBİRİ ARABANIN İÇİNDE DEĞİLDİ"

Telefonu teyzemin oğluna verip değirmenin oraya koştuk. Vardığımızda araba burada yoktu. Gece aramaya başladık, bulamadık. Sabah arabanın olduğu yeri bulduk. Arabanın içine baktık ama kimse yoktu içinde" diye konuştu.

ARAMALAR SÜRÜYOR

Afetin yaralarının sarılmaya çalışıldığı bölgede ekiplerin 2'si jandarma 8 kayıp kişiyi arama- kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Arama çalışmalarına AFAD, AKUT ve UMKE ekiplerinin yanı sıra özel dalgıç timleri de eşlik ediyor. Ekipler, 3 uzman çavuşun cansız bedenine ulaşılan bölgede arama çalışmalarına yoğunluk veriyor. Sahil Güvenlik ekipleri de bölgede dronla havadan tarama yaparak, çalışmalara eşlik ediyor. Bölgede JAK timlerinin yer aldığı aramalara ekipler, 3'er kilometrelik alanlara bölünerek devam edecek.

BÖLGEDE YARALAR SARILIYOR

Selin en çok etkilediği Dereli ilçesinde, ekiplerin iş makineleri eşliğinde gece boyu süren temizlik çalışmaları sabah saatlerinde sürdürülüyor. DSİ, Karayolları, İl Özel İdare ve belediye ekipleri; iş makineleri ve kamyonlarla, taş, toprak, kum ve odun molozlarını ilçe merkezinden kaldırmaya çalışıyor. Afetin yaşandığı ilk geceden itibaren yardım çalışmalarını sürdüren Kızılay ekipleri de, selzedeler ve temizlik çalışması yürüten ekiplere, beslenme desteğinde bulunuyor. Mobil aşevleri aracılığıyla, ilçe halkına, sıcak çorba ile yemek dağıtılıyor. Elektriklerin olmadığı ilçede çekildikleri evlerinde geceyi zor geçiren vatandaşlar, bir an önce normale dönmeyi temenni ediyor. Selin en fazla hasara yol açtığı Dereli'de, elektrik dağıtım şirketi ekipleri ise enerji sağlama noktasında hummalı çalışma sürdürüyor.

KAYIP OPERATÖR DE 1 AY SONRA DEDE OLACAKMIŞ

Giresun'da, 22 Ağustos gecesi sel felaketinde Tirebolu- Doğankent yolunun 12'nci kilometresindeki çöken menfezden düşerek, kaybolan greyder operatörü Mehmet Ali Akbulut´u (56) arama çalışmaları da sürdürülüyor. Yolun karanlık olması nedeniyle menfezin çöktüğünü fark etmeyerek, kullandığı iş makinesiyle dereye yuvarlanan Akbulut'un, 1 ay sonra torununu kucağına alacağı ortaya çıktı. Karayollarından emekli olduğu ve taşeron firmada çalıştığı öğrenilen Akbulut'un, yağışlar başlamadan önce eşinin köyü olan Giresun merkeze bağlı Alınca'ya fındık toplamaya gittiği, gece saatlerinde Karayolları Bölge Müdürlüğü´nden kendisine telefonla görevlendirme bilgisi iletilmesi üzerine ailesine haber vermeden evinden ayrılıp, 5 kişilik jandarma eskortluğunda yola çıktığı öğrenildi. Verilen haber üzerine bölgeye ulaşan ailesi, emekli olmasına rağmen çalışmayı çok sevdiği belirtilen Akbulut´tan gelecek haberi bekliyor. Mehmet Ali Akbulut'un, 1 kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.

"HARMANDAKİ 1 TON FINDIĞIM SEL SULARI İLE GİTTİ"

Yağlıdere ilçesi Kanlıca Mahallesi'nde yaşayan fındık üreticisi Ali Çelik de, "Fındığımızın bir kısmını toplamıştık. Yolun kenarına harman yapmıştık. Köprünün üzerine su geldi, harmandaki fındığımızın hemen hemen bir tonu gitti. Geri kalan mahsul de çamur oldu. Yıkayıp temizlemeye çalışıyoruz. Çok mağdur olduk. 1 ton fındığımız gitti sel sularıyla" dedi.

"TOPLAMAYA HAZIRLANDIĞIMIZ FINDIĞI SEL GÖRÜNTÜ"

Fındık üreticisi Gülperi Orhan, selden fındık bahçesinin zarar gördüğünü söyleyerek, "Bizim fındık bahçemizde toplamaya hazırlandığımız fındık vardı. Bahçede toplanacak yerlerdeki fındık selle beraber aktı gitti. Tam ne kadar fındık gitti bilmiyorum. Harmanda olan fındık da zarar görmüş kişiler varmış. Duyduğumuza göre harmandaki fındığı selle birlikte akıp giden çiftçiler de olmuş. Sel suları fındığı alıp götürmüş. Belki de denize gitti, daha da bulamayız" diye konuştu.

"ZARAR TESPİTİ İÇİN ANKARA'DAN HEYET GELECEK"

Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Keşap Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şahin, 3 ilçedeki fındık üreticilerinden selin verdiği zararla ilgili ihbarlar aldıklarını belirterek, "Sel bölgesindeki çiftçilerimizin de tabii ki zararı oldu. Şu an bir rakam vermemiz mümkün değil, ancak bize gelen ihbarlarda genellikle dere yataklarına yakın harmandaki fındıkta zarar olduğu belirtiliyor. Su taşkınında fındığı giden çiftçilerimiz var. Yine bahçede toplanmayan arazideki fındıkta sele kapılıp giden olmuş. Ama boyutu ne kadardır, nedir, yapılacak tespitlerle belirlenecek. Yarın Ankara'dan Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nden heyet gelecek. Bu heyet İlçelerimizde fındık bahçelerinde inceleme yapacağız, zarar tespitinde bulunacağız. Bakacağız durum nedir. Şu anda bunu tam tespit etmek mümkün değil, yerinde gidip bakmamız lazım. İncelemelerimizi yapacağız" dedi.