ABD’li kredi derecelendirme kurumu Türkiye’nin makro dengelerinde ciddi problemler olmamasına karşın not indirimine gitti.

Kuruluş ABD Başkanı Donald Trump’un rahip Brunson tavrından sonra Türkiye’nin kredi notunu kırarak bekleneni yaptı.

S&P'den yapılan açıklamada görünümün durağan olarak teyit edilmesinin Türkiye'nin gelecek 12 aydaki risk dengesin yansıttığı belirtildi. S&P ayrıca liranın volatilitesinin yüksek olmasının ve ödemeler dengesinin Türkiye ekonomisini olumsuz etkilediği ifade edildi. Derecelendirme kuruluşu, liranın zayıf seyretmesinin, yüksek enflasyonunun ve yüksek cari açığın Türkiye'nin kırılgan olmasında ana faktör olduğuna dikkat çekti.

S&P son olarak Mayıs ayında Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB"den "BB-"ye, yerli para cinsinden notunu "BB+"dan "BB"ye düşürmüştü.

MOODY'S'TEN AÇIKLAMA

Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "Ba2"den "Ba3"e düşürdüğünü, görünümünü "negatife" çevirdiğini bildirdi.

Standard & Poors (S&P), Türkiye'nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "BB-"den "B+"ya düşürdü görünümünü ise durağan olarak belirledi.

S&P yeni kabinenin ardından Türkiye'yi yakından izlediğini açıklamıştı. Kuruluş daha önce, finans piyasalarında var olan baskının devam etmesi halinde Türkiye'nin görece güçlü mali göstergelerinin hızla bozulabileceği uyarısında bulunmuştu.

S&P son olarak Mayıs'ta Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu 'BB'den 'BB-'ye, yerli para cinsinden notunu 'BB+'dan 'BB'ye indirmişti.

S&P açıklamasında makro ekonomik dengesizliklerin arttığı, enflasyon görünümünün bozulduğu ve TL'deki volatilitenin mali istikrar için risk oluşturduğu vurgulanmıştı.

Türk Lirası'ndaki ani düşüş ve ABD ile karşılıklı yaptırımlar sonrası yurt içi piyasaların gözü S&P'nin bugün yapacağı açıklamadaydı.

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