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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Sultangazi'de sokak ortasında annesini darbetti; çevredekiler izlemekle yetindi | Son dakika haberleri

        Sultangazi'de sokak ortasında annesini darbetti; çevredekiler izlemekle yetindi

        İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, bir kişi sokak ortasında annesini önce tekme ve yumruklarla darp etti, ardından da boğazını sıktı. Yaşananlara kimse müdahale etmezken o anlar kameralara yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 16:15 Güncelleme: 21.06.2025 - 16:15
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        Kimse müdahale etmedi! Anneye yumruk
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        Sultangazi'de, bir kişi sokak ortasında annesini tekme ve yumruklarla darbetti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, çevredeki vatandaşların olaya müdahale etmemesi dikkat çekti.

        Olay, dün saat 16.00 sıralarında Sultangazi ilçesi 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi.

        Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, bilinmeyen bir nedenle annesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle oğlu, annesini sokak ortasında tekmelemeye başladı ve ardından kapıya yumruk attı.

        Anne, yanında bulunan küçük çocuğu olay yerinden uzaklaştırdıktan sonra, oğlunun darbelerinden korunmaya çalıştı. Oğlu tarafından boğazı sıkılıp yere düşürülen kadın uzaklaşmaya çalışsa da başarılı olamadı.

        Kadının oğlu tarafından darbedildiği anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde annenin kendini savunmaya çalıştığı, çevredekilerin ise müdahale etmeden olayı izlediği görüldü.

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