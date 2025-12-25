Habertürk
        Son dakika: Süper Loto sonuçları açıklandı! 25 Aralık 2025 Perşembe Süper Loto çekilişi sonuçları

        Süper Loto sonuçları açıklandı! 25 Aralık Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama

        Süper Loto heyecanı haftanın ikinci çekilişi ile devam etti. Salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü noter huzurunda canlı yayında çekilişi yapılan Süper Loto sonuçları 21.30'da açıklandı. İşte 25 Aralık 2025 Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...

        Giriş: 25.12.2025 - 21:36 Güncelleme: 25.12.2025 - 21:36
        Süper Loto'da kazandıran numaralar...
        Son dakika... Süper Loto sonuçları açıklandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi haftanın ikinci çekilişi bugün gerçekleşti. Çekilişin tamamlanmasının ardından şans oyunuseverlerin gözü Süper Loto çekiliş sonuçlarına çevrildi. İşte 25 Aralık Perşembe Süper Loto sonuçları...

        25 ARALIK 2025 SÜPER LOTO SONUÇLARI

        2 - 7 - 19 - 21 - 23 - 59

        SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

        Çocukları, boşandığı eşi tarafından öldürülen anne: Ben bu acıya nasıl dayanırım

        ADANA'da babaları İbrahim Kiracı (46) tarafından öldürülen Derin (13) ve engelli Doruk Kiracı (11) kardeşler, yan yana toprağa verildi. Nazan Kiracı (42), çocuklarının cenazesinde, "Ben bu acıya nasıl dayanırım. Bir tane

