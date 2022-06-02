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Haberler Yaşam Süper Loto Son dakika: Süper Loto sonuçları açıklanıyor... 2 Haziran 2022 Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı!
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Süper Loto sonuçları açıklanıyor... 2 Haziran 2022 Süper Loto çekiliş sonucu sorgula!

Süper Loto sonuçları 2 Haziran 2022 Perşembe günü şans oyunu tutkunları tarafından araştırılıyor. Haftanın üç günü gerçekleştirilen Süper Loto'da heyecan bu akşam devam etti. Her haftanın Salı, Perşembe ve Pazar akşamları gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde merakla beklenen sonuçlar 21:30'da açıklanıyor. İşte, Milli Piyango 2 Haziran 2022 Süper Loto sorgulama ekranı...

Son dakika: Süper Loto sonuçları açıklanıyor... 2 Haziran 2022 Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı!

Süper Loto çekiliş sonuçları 2 Haziran akşamı açıklanıyor. Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) Süper Loto çekilişlerinin Salı, Perşembe ve Cuma günleri gerçekleştirilmesine karar verdi. 2 Haziran 2022 Süper Loto çekilişine dair detaylar haberimizde...

2 HAZİRAN 2022 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto sonuçları henüz açıklanmadı. 21:30'da canlı yayınla gerçekleştirilecek Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandığında haberimizde yer alacak.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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