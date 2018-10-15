Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda, 2 Ekim'den bu yana kayıp olan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili bu akşamüstü ortak inceleme yapılması planlanıyor.

Diplomatik kaynaklar, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili bu akşamüstü ortak inceleme yapılmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Kaşıkçı'nın akıbetini araştırmak için Türkiye'ye gelen Suudi heyetinin İstanbul Emniyeti'ne gittiği belirtildi.

Son dakika haberine göre Suudi heyeti, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden ayrıldı, konsolosluk binasına giriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, olayın soruşturulması çerçevesinde ortak çalışma grubu oluşturulmasının önemini vurgulamışlardı.

SUUDİ YÖNETİMİNDEN İÇ SORUŞTURMA TALİMATI

Öte yandan Bloomberg'in haberine göre, Suudi Arabistan yönetimi de Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili iç soruşturma talimatı verdi.

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