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Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Feci olay... Taksici yolda kalp krizi geçirdi, yolcular şoka girdi!
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Taksici fenalaştı! Müşteriler şoka girdi!

Adana’da taksici Ergün Şahin (50) yolcu taşırken bir anda fenalaştı. Araçta bulunan kadın ve erkek yolcu durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yolcular büyük şok yaşarken hastaneye kaldırılan taksici Şahin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı

SON DAKİKA: Feci olay... Taksici yolda kalp krizi geçirdi, yolcular şoka girdi!
Taksici fenalaştı! Müşteriler şoka girdi!
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İHA

Adana'da edinilen bilgiye ve son dakika haberine göre, olay Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda insanı şoke eden bir olay meydana geldi.

İddiaya göre, Ergün Şahin (50) isimli taksici, bir kadın bir erkek iki yolcu alarak adrese gitmek için yola çıktı.

MÜŞTERİLER, SAĞLIK EKİPLERİNİ ARADI

İHA'da yer alan habere göre Şahin eski müze kavşağında kırmızı ışıkta rahatsızlandı. Taksi de bulunan yolcular hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

KADIN VE ERKEK YOLCU ŞOKA GİRDİ

Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri taksiciye müdahale etti. Taksici daha sonra ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Kadın ve erkek yolcu yaşadıkları olay karşısında şok oldu.

TAKSİCİ, MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine gelen polis ise çalışma başlattı. Kısa süre sonra olay yerine taksicinin yakınları da gelerek gözyaşlarına boğuldu. Özel hastanede tedavi altına alınan taksici yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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