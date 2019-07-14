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HaberlerGündemSon dakika korkunç kavga: Taksim'de bir anda ortalık karıştı!

Taksim'de bir anda ortalık karıştı! Korkunç kavgaya kadınlar da dahil oldu!

İHA

Taksim’de iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kadınların da dahil olduğu kavgada taraflardan bir şahıs, elindeki cam şişeyi yerde kırarak parçasıyla etraftakileri yaralamaya çalıştı. Şahısın güçlükle zapt edildiği o kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Taksim

Beyoğlu Taksim Mis Sokak üzerinde geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü kavga başladı. Kavganın büyümesi üzerine taraflar birbirine girdi. Vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı.

ELİNDEKİ ŞİŞEYİ KIRIP CAM PARÇASIYLA SALDIRDI

Ancak taraflardan biri olan şahıs, öfkeden deliye dönünce elindeki cam şişeyi yere vurarak kırdı. Yerden eline cam parçası alan şahıs, etrafına sallamaya başladı. Yanındakilerinin müdahalesiyle güçlükle zapt edilen şahıs, olay yerinden uzaklaştırıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

 

 

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