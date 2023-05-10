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Haberler Gündem Güncel Son dakika: Tam facia! Kayıp çocuklar sulama kanalında bulundu
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Şanlıurfa'da kaybolan ikinci çocuğun cesedi de sulama kanalında bulundu

Şanlıurfa'da tam bir facia yaşandı. Kentte kayıp olarak aranan iki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu

Son dakika: Tam facia! Kayıp çocuklar sulama kanalında bulundu
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AA

Şanlıurfa'da 5 gündür haber alınamayan lise öğrencisinin cesedi sulama kanalında bulundu.

AA'da yer alan habere göre 5 Mayıs Cuma günü okuldan çıktıktan sonra kaybolan ve iki gün önce arkadaşı Ahmet Serhat Kurt'un (14) cenazesine sulama kanalında ulaşılan Mehmet Fırat Tunç'un aranmasına yönelik çalışmalar devam etti.

Çalışmalar kapsamında Kepirli Mahallesi'ndeki sulama kanalında çalışmalarını yoğunlaştıran dalgıç polisler, Tunç'un cansız bedenine ulaştı.

Tunç'un cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 5 Mayıs Cuma günü okuldan çıkan Ahmet Serhat Kurt (14) ile arkadaşı Mehmet Fırat Tunç'tan (14) haber alamayan yakınları durumu polise bildirmiş, ekiplerin okulun yanından geçen sulama kanalında yaptıkları aramada, Ahmet Serhat Kurt'un cansız bedenine önceki gün ulaşılmıştı.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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