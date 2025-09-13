Bartın'da tarlasında yaktığı anız ateşini söndürmeye çalışırken kalp krizi geçiren Lütfü Zengin (62), hayatını kaybetti. Anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 10.00 sıralarında, merkeze bağlı Yeğenli köyünde meydana geldi. Çiftçi Lütfü Zengin tarlasında anız yaktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler yayıldı. Köylülerin alev ve dumanları görüp, jandarma ve itfaiyeye haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bartın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına alırken, Zengin tarlada hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri Lütfü Zengin’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Zengin’in cenazesi, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Zengin’in alevlere müdahale ederken kalp krizi geçirip öldüğü üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.