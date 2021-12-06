Tartışma yaratan hareket 0:00 / 0:00

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TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, bütçe görüşmeleri sırasında yarım saati aşkın bir konuşma yaptı. CHP liderinin bütçe konuşması sırasında eliyle yaptığı hareket ise tartışmalara neden oldu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, "Gazi Meclis’te, 85 milyonun huzurunda bir tek küfürlü el hareketi yapmadığın kalmıştı. Ayıptır!" ifadelerini kullandı.

— Mustafa Varank (@varank) December 6, 2021