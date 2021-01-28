DHA

Olay öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan bir kişi ile 3 kardeş arasında sokak ortasında tartışma çıktı.

DHA'nın haberine göre, kısa sürede büyüyen tartışmada tabancasını çıkaran kişi, 3 kardeşin üzerine kurşun yağdırdı. Aynı sokakta bulunan bir özel hastanede görevli sağlık görevlileri olay yerine koşarak yaralılara müdahale etti.

Yaralanan Abdulkadir Atmaca (26) ve Ahmet Furkan Atmaca (21) kardeşler olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde kalbi duran ve özel hastane çalışanları tarafından tekrar hayata döndürülen Ali Atmaca ise kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Polis olayın ardından kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.