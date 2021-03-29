Taslak metin ortaya çıktı! Vuhan raporu! 0:00 / 0:00

DHA

Dünyayı etkisi altına alan ve bugüne kadar 2 milyon 750 binden fazla kişinin canına mal olan Kovid-19 pandemisinin kaynağını bulmak üzere yürütülen Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) bağlı 13 kişilik bilim insanının Vuhan'da gerçekleştirdiği incelemeye ilişkin taslak rapor basına sızdı. DSÖ´nün raporunda, 4 ana ihtimal üzerinde duruldu.

BAŞKA BİR HAYVANDAN YARASALARA BULAŞMA İHTİMALİ

DHA'da yer alan habere göre virüsün nasıl yayıldığını içeren bu ihtimaller arasında bulunan `başka bir hayvan vasıtasıyla yarasalardan bulaşmasının´ en yüksek ihtimal olduğu ifade edildi. Öte yandan, ana ihtimaller arasında yer alan `virüsün laboratuvarda üretilmesi´ ihtimali rafa kaldırıldı.

RAPORDA DEĞİŞİKLİKLER OLABİLİR

Basına sızan raporun henüz yayınlanmamış olması nedeniyle üzerinde değişiklikler olabileceği belirtildi. DSÖ´den daha önce yapılan açıklamalarda raporun birçok kez yayınlanacağı söylenmiş ancak belirtilen tarihlerde ertelenmişti.

14 OCAK'TA WUHAN'A GİTMİŞLERDİ

Öte yandan, koronavirüsün (Kovid-19) kaynağını araştırmak üzere Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekibi, Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentine 14 Ocak´ta gitmişti. DSÖ ekibi, zorunlu karantina sürecinin sona ermesinin ardından incelemelerini sürdürmüştü.