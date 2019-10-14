Japonya'yı etkisi altına alan Hagibis Tayfunu sırasında fırtınanın ortasında haber sunan Yeni Zelanda Newshub muhabiri Mike McRoberts, düşüncesizce davrandığı ve kameramanıyla birlikte kendisini de tehlikeye attığı için sosyal medyada eleştirilere hedef oldu.

McRoberts, şimdiye kadar 40 kişinin yaşamını yitirdiği, 16 kişinin de kaybolduğu tayfunla ilgili son gelişmeleri, rüzgarın hızını daha iyi anlatabilmek için açık havada anlattı. McRoberts, hızı yer yer saatte 225 kilometreye ulaşan tayfunun etkilerini anlatmaya çalışırken ayakta durmakta güçlük çekti.

Haberin kanalda ve sosyal medyada yayınlanmasının ardından çok sayıda izleyici, McRoberts'ı düşüncesizlikle suçladı.

Gelen tepkiler üzerine bir açıklama yayınlayan Newshub yönetimi, haberi bu şekilde sunma kararının tamamen McRoberts'a ait olduğunu vurguladı.

Dünden itibaren hız kesmeye başlayan tayfundan Japonya genelinde 7.3 milyon kişi etkilendi. Yaralı sayısının 30'u aştığı felakette halka yardım için sivil ekiplerin yanı sıra 27 bin asker görevlendirildi. Tayfun nedeniyle halen 376 bin eve elektrik, 14 bin eve de su verilemiyor.