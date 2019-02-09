AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Hatay’da Anadolu Yayıncılar Birliği’nin Kültür Turizm ve Medya Kurultayı’nda soruları yanıtladı.

"GÖREVE TALİP OLMADIM"

Kurtulmuş, Binali Yıldırım’ın istifasının ardından kimin TBMM Başkanı olacağına ilişkin soruya “Yeni sistemde parlamentonun çok güçlü olması gerekiyor. Kimin Meclis Başkanı olacağı ise Sayın Cumhurbaşkanımızın parti ile istişareleri sonucu belirlenecektir. Son derece prestijli ve önemli bir görev olduğunu biliyorum. Ben siyasi hayatim boyunca hiçbir göreve talip olmadım. Sayın Cumhurbaşkanımız ile partinin kararı belirleyecektir” yanıtını verdi.

"BANA YAPILMIŞ KOMPLO"

“Meclis Başkanlığı için adınız geçiyor. Size yönelik siyasi bir operasyon ya da medya üzerinden bir manipülasyon olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna Numan Kurtulmuş şu yanıtı verdi: “Zamanlamasını manidar bulduğumu ifade etmek isterim. Siyasi hayatım boyunca bana yapılmış ilkinci komplodur. 17/25 Aralık’tan sonra FETÖ’nün bir komplosu olmuştu. Burada da aynı şey oldu. Bu arsa meselesi şudur: 10 yaşlarında idim. Selametköy’de Milli Gazete’nin dağıttığı arsalardan biridir; tarih 1976. Nerede olduğunu bile bilmem. Haberi yapan gazetedeki arkadaşı aradım. Doğrusunu öğrenince haberi 2 saatte tasfiye etti. O da bir balondu. Allaha şükür tutmadı.”