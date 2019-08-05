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HaberlerDöviz

Son dakika! TCMB, döviz karşılığı Türk Lirası Swap ihaleleri yapacak

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Son dakika haberi... TCMB, döviz karşılığı Türk Lirası Swap ihaleleri yapacak Döviz karşılığı TL swap işlemlerinin, geleneksel ihale yöntemiyle 1, 3 ve 6 ay vadeli olarak da gerçekleştirilmesine karar verildi

SON DAKİKA!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz karşılığı Türk Lirası Swap ihaleleri yapacağını duyurdu.  Döviz karşılığı TL swap işlemlerinin, geleneksel ihale yöntemiyle 1, 3 ve 6 ay vadeli olarak da gerçekleştirilmesine karar verildiği kaydedildi. TCMB'den yapılan açıklama şöyle:

"31 Ağustos 2018 tarihli ve 2018-36 Sayılı Basın Duyurusu ile Merkez Bankası bünyesinde Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasasının açılmasına karar verildiği, işlemlerin Döviz ve Efektif Piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalarla limitleri dahilinde kotasyon yöntemiyle gerçekleştirileceği kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Türk lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliğin artırılması amacıyla, söz konusu piyasada halen kotasyon yöntemiyle 1 hafta vadeli olarak gerçekleştirilmekte olan döviz karşılığı Türk lirası swap işlemlerinin, geleneksel ihale (çoklu fiyat) yöntemiyle 1, 3 ve 6 ay vadeli olarak da gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. İhtiyaç duyulan günlerde açılacak ihalelere ilişkin ayrıntılar aynı gün saat 10.00’da veri dağıtım sistemleri aracılığıyla ilan edilecektir. 

Kotasyon ve ihale yoluyla gerçekleştirilecek işlemler, halen kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen işlemler için belirlenmiş olan toplam limit dahilinde yapılacaktır."

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