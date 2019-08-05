SON DAKİKA!

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yabancı para zorunlu karşılıkları tüm vadelerde 100 baz puan artırdı. Bankada dolar cinsi tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan faiz oranı 100 baz puan indirilerek yüzde 1'e çekildi. Merkez Bankası bu adım ile piyasadan yaklaşık 2.1 milyar dolar tutarında likidite çekilmesini bekliyor.

TCMB'nin internet sitesi üzerinden yayınlanan açıklama şöyle:

"Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına, aynı zamanda Bankamız nezdinde ABD doları cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan faiz oranının 100 baz puan indirilerek yüzde 1 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Söz konusu değişiklikler ile piyasadan yaklaşık 2,1 milyar ABD doları tutarında likidite çekilmesi beklenmektedir."