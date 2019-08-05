SON DAKİKA!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerParaSon dakika! Merkez Bankası'ndan yeni hamle!

Son dakika! TCMB'den yeni adım

HABERTURK.COM

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yabancı para zorunlu karşılıkları tüm vadelerde 100 baz puan artırdı

SON DAKİKA!

Son dakika haberi...  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yabancı para zorunlu karşılıkları tüm vadelerde 100 baz puan artırdı. Bankada dolar cinsi tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan faiz oranı 100 baz puan indirilerek yüzde 1'e çekildi. Merkez Bankası bu adım ile piyasadan yaklaşık 2.1 milyar dolar tutarında likidite çekilmesini bekliyor.

TCMB'nin internet sitesi üzerinden yayınlanan açıklama şöyle:

"Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına, aynı zamanda Bankamız nezdinde ABD doları cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan faiz oranının 100 baz puan indirilerek yüzde 1 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Söz konusu değişiklikler ile piyasadan yaklaşık 2,1 milyar ABD doları tutarında likidite çekilmesi beklenmektedir."

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Küresel ticarette büyüme hızı düştü
PARAKüresel ticarette büyüme hızı düştü
Milyoner sayısı 6 ayda 21 bin artarak 200 bini aştı
PARAGünde 116 Türk milyoner oluyor
Son dakika... Standard and Poors, Türkiye'nin kredi notunu 'B+', görünümünü 'Durağan' olarak teyit etti.
PARAStandard and Poors Türkiye notunu açıkladı
UBS zengin müşterilerine negatif faiz uygulayacak
PARAFaiz vermeyecek faiz alacak
Gözler S&P'de! S&P, Türkiye değerlendirmesi yayımlayacak
PARAS&P'nin Türkiye kararı bekleniyor
Son dakika! Halkbank da konut kredisi faiz oranını indirdi: Konut kredisi 180 ay vade 0,99 faiz
PARAHalkbank da faiz indirdi
Son dakika... Kişi başı tasarruf 15 bin 877 liraya yükseldi! İşte en zengin iller
PARAİşte en zengin iller!
Yapı Kredi 2019'un ilk 6 ayında 2.4 milyar lira kâr etti
PARAYapı Kredi'den 2.4 milyar lira net kâr
Son dakika! Türk Eximbank TL kredi faizini indirdi
PARATürk Eximbank TL kredi faizini indirdi
Son dakika HABERİ! Bakan Albayrak'tan 'faiz' açıklaması
PARABakan Albayrak'tan 'faiz' açıklaması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X