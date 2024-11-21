TCMB Kasım faiz kararı açıklandı! Merkez Bankası Kasım faiz kararı ne oldu, faiz sabit mi kaldı?
Günlerdir beklenen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kasım faiz kararı açıklandı. PPK toplantısı piyasa beklentilerine paralel bir faiz kararı verdi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, faiz oranı sabit mi kaldı, düştü mü? İşte, TCMB Kasım faiz kararı ve detayları...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kasım faiz kararı için Fatih Karahan başkanlığında bir kez daha toplandı. Para Politikası Kurulu (PPK), piyasanın beklentileriyle paralel doğrultuda olan bir karara imza attı. Peki, TCMB Kasım faiz kararı ne oldu, faiz sabit mi kaldı, düştü indirime mi gidildi? İşte, TCMB 2024 Kasım faiz kararı...
TCMB KASIM FAİZ KARARI AÇIKLANDI!
Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50’de sabit tutulmasına karar verdi. Kararda şu ifadelere yer verildi;
Ekim ayında enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlenmiştir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini ima etmektedir. Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyaller belirginleşmiştir. Geçici arz koşullarına bağlı olarak işlenmemiş gıda enflasyonu yüksek seyrini sürdürmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.
Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.
Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.
Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.
Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır.
KASIM FAİZ BEKLENTİ ANKETİ TAHMİNİ NEYDİ?
AA Finans'ın 10 ekonomistle beraber gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketinde ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörmüştü.
TCMB EKİM FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını beklentilere paralel bir şekilde yüzde 50’de sabit tuttu. Böylece 7 toplantı üst üste faize dokunulmamış oldu.
MERKEZ BANKASI NE ZAMAN FAİZ İNDİRİMİNE GİDER?
Alman devi Deutsche Bank ekonomistleri Türkiye ekonomisine ilişkin bir not yayımladı. Notta temel saptamalar arasında yapışkan iç talebin yavaşlamaya devam edeceği beklentisi paylaşılırken, ekonomide sert bir inişin ana senaryo olmadığı vurgulandı. Bir başka temel saptama enflasyonun başlıca endişe kaynağı olmaya ve ekonomik programın hedeflerinin gerisinde kalmaya devam ettiği yönünde oldu.
Deutsche Bank ekibi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ihtiyatlı reaksiyon mekanizmasını korumaya devam edeceği gözlemini de paylaştı. Notta daha önce kasımda başlaması beklenen faiz indirimlerinin, ortaya çıkan riskler dolayısıyla öteleneceği beklentisi de dile getirildi.
Deutsche Bank yayımladığı ayrı bir notta ise 2025 enflasyon tahminini yüzde 23,2'den yüzde 25'e çıkardı.
BBVA DA FAİZ İNDİRİMİ TAHMİNİNİ ÖTELEDİ
BBVA ilk indirim beklentisini Kasım’dan Aralık ayına öteledi. Kurum, aylık enflasyonun yüzde 2,97 ile yüzde 2,5 olan tahminlerinin üzerinde gerçekleştiğini belirterek “Tüketici enflasyonu trendi, hizmet enflasyonu öncülüğünde çekirdek enflasyondaki bozulmayla beraber kötüleşmeye devam etti. İç talepte devam eden ılımlılaşmaya rağmen yüksek enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışlarındaki kötüleşme, asgari ücret artışı belirsizliği ve yıl başında gerçekleşecek vergi düzenlemeleri enflasyon görünümünde yukarı yönlü risk oluşturuyor. Yıl sonunda enflasyonun yüzde 43’e düşmesini bekliyoruz. Bu da TCMB’ye temkinli indirim için sınırlı bir alan oluşturabilir. İlk faiz indiriminin Aralık ayında olmasını bekliyoruz. 250 baz puanlık indirimin ardından gelecek yılın ilk yarısında kademeli indirim olabilir” değerlendirmesine yer verdi.