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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Tekirdağ'da ormanlık alanda yangın!

        Tekirdağ'da orman yangını çıktı

        Tekirdağ'da ormanlık alanda yangın çıktı. Çerkezköy'deki ormanlık alanda başlayan alevlere havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 16:06 Güncelleme: 15.09.2023 - 16:43
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        Tekirdağ'da ormanlık alanda yangın!
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediyor.

        AA'da yer alan habere göre Ambardere mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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        Yangın bölgesine yakın iki lise tedbir amaçlı boşaltıldı. Ekiplerin karadan ve havadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

        Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, AA muhabirine ekiplerin hızlı şekilde müdahalesiyle yangının kontrol altına alındığını söyledi.

        Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini aktaran Günlü, yangının çıkış sebebinin araştırıldığını belirtti.

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        #son dakika
        #Tekirdağ
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