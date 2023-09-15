Tekirdağ'da orman yangını çıktı
Tekirdağ'da ormanlık alanda yangın çıktı. Çerkezköy'deki ormanlık alanda başlayan alevlere havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediyor.
AA'da yer alan habere göre Ambardere mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın bölgesine yakın iki lise tedbir amaçlı boşaltıldı. Ekiplerin karadan ve havadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.
Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, AA muhabirine ekiplerin hızlı şekilde müdahalesiyle yangının kontrol altına alındığını söyledi.
Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini aktaran Günlü, yangının çıkış sebebinin araştırıldığını belirtti.