Teksas'ta bir lisede silahlı saldırı

Timberview Lisesi'nde yaşanan saldırı sonrasında öğrencilerin sınıflarına, personellerin ofislerine kilitlendiği belirtildi.
Yaralanan 4 kişiden 3'ü hastaneye kaldırıldı.
Polisin aktardığı bilgiye göre aranan şüpheli 18 yaşındaki Timothy George Simpkin. Yetkililer, silahlı çatışmanın okulda çıkan kavga sonrasında meydana geldiğini söyledi.
Arlington Polisi, sosyal medyada saldırganın fotoğrafını paylaşarak, halktan saldırganı bulmak için yardım istedi.
Okul saldırının ardından tecrit altına alınırken, okulun güvenli olduğunun açıklanmasının ardından öğrenciler ailelerine teslim edilmek üzere servislerle başka bir bölgeye nakledildi.
Yaralılardan birinin öğretmen olduğu öğrenildi.
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