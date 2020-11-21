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Son dakika: TEM'de can pazarı! Çocukların sesleri duyulunca buradan çıkarıldılar

Sabahın erken saatlerinde meydana gelen feci kaza, TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. İstanbul'a doğru yol alan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüjde bulunan bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Kazada araçtaki eşyaların altında kalan 2 çocuk, ağlayınca fark edilerek kurtarıldı.

Son dakika: TEM'de can pazarı! Çocukların sesleri duyulunca buradan çıkarıldılar - Haberler
DHA

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde TEM otoyolunda minibüsün bariyerlere çarpması sonucu 7 kişi yaralandı. Kazada araçtaki eşyaların altında kalan 2 çocuk, ağlayınca fark edilerek kurtarıldı.

DHA'nın haberine göre, olay, saat 05.00 sıralarında TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde yaşandı. İstanbul istikametine ilerleyen Muhammet Sezer idaresindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan bariyerlere çarptı.

Kazada, Muahmmet Sezer, Gülseven Sezer, Ali Osman Kaplan, Ali Sezer, Sümeyye Cengiz, Ömer Asaf Cengiz ve Saliha Cengiz yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Minibüs içerisinde eşyaların altında kalan Ömer Asaf Cengiz (6) ile Sümeyye Cengiz (5) ise kurtarma çalışmaları sırasında ağlamaya başlayınca fark edilerek araçtan çıkarıldı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu ve Düzce’deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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