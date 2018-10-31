İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın sözde Gabar halkla ilişkiler sorumlusu Fedakar Cizir kod adlı Emrah Nayci sağ olarak ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Iç güvenlik operasyonları kapsamında Șırnak'ta 9 terörist etkisiz hale getirilmiștir.

Șırnak Jandarma Komutanlığınca, Şırnak Güçlükonak ilçesi Demirboğazı Köyü kırsalında (Gabar Dağı bölgesinde), 31.10.2018 tarihinde yapılan operasyonda 1 terörist sağ, 2 terörist ise silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Sağ olarak ele geçirilen teröristin, örgütün sözde Gabar halkla ilişkiler sorumlusu Fedakar Cizir kod adlı Emrah Nayci olduğu tespit edilmiştir.

Şırnak Cudi dağı Helanipir Tepe kırsalında, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilen 6 teröristle beraber, Șırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'ye yükselmiștir.

Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

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