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Son dakika: Terör örgütü PKK'nın sözde Gabar halkla ilişkiler sorumlusu yakalandı

Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın sözde Gabar halkla ilişkiler sorumlusu sağ olarak yakalandı

31.10.2018 - 14:14 | Güncelleme: HABERTURK.COM

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın  sözde Gabar halkla ilişkiler sorumlusu Fedakar Cizir kod adlı Emrah Nayci sağ olarak ele geçirildi. 

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle: 

"Iç güvenlik operasyonları kapsamında Șırnak'ta 9 terörist etkisiz hale getirilmiștir.

Șırnak Jandarma Komutanlığınca, Şırnak Güçlükonak ilçesi Demirboğazı Köyü kırsalında (Gabar Dağı bölgesinde), 31.10.2018 tarihinde yapılan operasyonda 1 terörist sağ, 2 terörist ise silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Sağ olarak ele geçirilen teröristin, örgütün sözde Gabar halkla ilişkiler sorumlusu Fedakar Cizir kod adlı Emrah Nayci olduğu tespit edilmiştir.

Şırnak Cudi dağı Helanipir Tepe kırsalında, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilen 6 teröristle beraber, Șırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'ye yükselmiștir.

Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

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YORUMLAR 6
  • Misafir 3 dakika önce
    allahınız kurban birde şu ele başlarını idrsek çok iyi olacak.allah yar ve yardımcınız ols dualarımız hep sizlerle
  • Misafir 26 dakika önce
    once konustur sorgula sonra oldur ölü ele gecirildi diye haberi ver.milletin ekmegini niye yesin bunlar
  • Misafir 28 dakika önce
    verdiğimiz şehitler yeter artık sağ yakalamayın şunları
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