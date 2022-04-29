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Haberler Gündem Son dakika: Terör örgütü üyeliğinden gözaltına alınan İBB çalışanı adliyede
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Terör örgütü PKK üyeliğinden gözaltına alınan İBB çalışanı adliyeye sevk edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapan Şafak D. adlı kadın, PKK'lılarla birlikte çektirdiği silahlı fotoğrafları ortaya çıkınca gözaltına alınmıştı. Şafak D. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi

Son dakika: Terör örgütü üyeliğinden gözaltına alınan İBB çalışanı adliyede
Gözaltına alınan İBB çalışanı adliyede
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AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) sosyal hizmet uzmanı olarak çalışan ve terör örgütü PKK üyeliğinden gözaltına alınan Şafak D. adliyeye sevk edildi.

Silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla gözaltına alınan Şafak D.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği ve susma hakkını kullandığı öğrenilen zanlı, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, İBB'de sosyal hizmet uzmanı olarak çalışan Şafak D'nin (30), 2016 yılında Şırnak'ta terör örgütü üyelerinden elde edilen dokümanlarda kırsal alanda elinde uzun namlulu silahla çekilmiş fotoğraflarının çıkması üzerine harekete geçmişti.

Polis ekipleri, 27 Nisan'da İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün Üsküdar'daki Anadolu Yakası Sosyal Yardım Birimi'nde çalışan zanlıyı gözaltına almıştı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) sosyal hizmet uzmanı olarak çalışan Şafak D. terör örgütü PKK üyeliğinden gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise söz konusu kişinin uluslararası işbirlikleri kapsamında proje bazlı ve sınırlı-süreli olarak görev yapan eleman olduğu belirtildi. İBB Sözcüsü Murat Ongun da “19 Nisan’dan 27 Nisan’a kadar emniyet güçleri neyi bekledi? Amaç, 'terörist' yakalamak değil de İBB’ye ve Başkanı’na kumpas kurmak mı?" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen hafta yaptığı açıklamada “Teftiş bitecek ve yalanların, akla karanın ne olduğu ortaya çıkacak” ifadelerini kullanmıştı

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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