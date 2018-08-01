Hakkari’de PKK terör örgütünün şehit ettiği 26 yaşındaki Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya’nın acısı herkesin yüreğini dağlarken, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir’in sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşım dikkat çekti. Demir, üzerinde Şehit Nurcan Karakaya ve Şehit B. Mustafa Karakaya yazılı bombaların olduğu fotoğrafı twitter hesabından paylaşarak, şu mesajı yazdı: “26 yaşında genç bir anneyi ve bebeğini acımadan katleden bu vahşi teröristler cezasız kalmayacak.”

— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) August 1, 2018

Bölge halkına korku salmak için gerçekleştirdiği kanlı eylemleriyle yüzlerce çocuğu katleden, çok sayıda çocuğu da yaralayan veya sakat bırakan terör örgütü PKK'nın son kurbanı 11 aylık Bedirhan oldu.

'BEBEK KATİLLERİ'NİN SON KURBANI

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere yurdun dört bir yanında düzenledikleri saldırılarla halka korku salma amacı güden PKK'lı teröristler, güvenlik güçlerini hedef alan hain eylemlerinin yanı sıra sivilleri de katletmekten uzak durmadı.

Sivil halka yönelik ilk eylemlerine 1987 yılından itibaren başlayan, köy baskınlarında yaşlı, kadın ve çocukları katleden teröristlerin, özellikle kundaktaki bebekleri kurşuna dizmesi hafızalarda derin iz bıraktı.

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Derince köyünde 1993'te PKK'lı teröristlerin okul bahçesinde kurşuna dizdiği 13'ü çocuk 22 kişi arasında bulunan 3 yaşındaki Serkan Erdem'in bedeni kurşunlanmış fotoğrafı, terörün acımasız yüzünü dünya kamuoyuna gösterdi. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan da bu katliamdan sonra "bebek katili" olarak hafızalara kazındı.

Asker-polis, kadın-erkek, genç-yaşlı, bebek-çocuk gözetmeksizin saldırılarını sürdüren terör örgütünün en masum mağdurları ise bebek ve çocuklar oldu.

Saldırılar nedeniyle çok sayıda çocuğun yaşama hakkı küçük yaşta elinden alındı. Çok sayıda çocuk ise saldırılardan yaralı kurtulsa da kaybettikleri uzuvlarıyla hayatlarını büyük zorluklarla sürdürmek durumunda kaldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Büyükçiftlik beldesi Susat Deresi mevkisinde dün asker eşi Nurcan Karakaya'nın kullandığı aracın geçişi esnasında, teröristlerin, önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 25 yaşındaki kadın ile 11 aylık bebeği Bedirhan şehit oldu.

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