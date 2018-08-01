SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Nurcan Karakaya
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM > Son dakika... Terör örgütünün katlettiği anne ve bebeği için mesaj: Cezasız kalmayacak

Terör örgütünün katlettiği anne ve bebeği için mesaj: Cezasız kalmayacak

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir’in sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşım dikkat çekti. Demir, Hakkari’de PKK terör örgütünün şehit ettiği 26 yaşındaki Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya'nın isimlerinin yazılı olduğu bombayı paylaştı

01.08.2018 - 16:56 | Güncelleme:

Hakkari’de PKK terör örgütünün şehit ettiği 26 yaşındaki Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya’nın acısı herkesin yüreğini dağlarken, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir’in sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşım dikkat çekti. Demir, üzerinde Şehit Nurcan Karakaya ve Şehit B. Mustafa Karakaya yazılı bombaların olduğu fotoğrafı twitter hesabından paylaşarak, şu mesajı yazdı: “26 yaşında genç bir anneyi ve bebeğini acımadan katleden bu vahşi teröristler cezasız kalmayacak.”

 Bölge halkına korku salmak için gerçekleştirdiği kanlı eylemleriyle yüzlerce çocuğu katleden, çok sayıda çocuğu da yaralayan veya sakat bırakan terör örgütü PKK'nın son kurbanı 11 aylık Bedirhan oldu.

'BEBEK KATİLLERİ'NİN SON KURBANI

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere yurdun dört bir yanında düzenledikleri saldırılarla halka korku salma amacı güden PKK'lı teröristler, güvenlik güçlerini hedef alan hain eylemlerinin yanı sıra sivilleri de katletmekten uzak durmadı.

Sivil halka yönelik ilk eylemlerine 1987 yılından itibaren başlayan, köy baskınlarında yaşlı, kadın ve çocukları katleden teröristlerin, özellikle kundaktaki bebekleri kurşuna dizmesi hafızalarda derin iz bıraktı.

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Derince köyünde 1993'te PKK'lı teröristlerin okul bahçesinde kurşuna dizdiği 13'ü çocuk 22 kişi arasında bulunan 3 yaşındaki Serkan Erdem'in bedeni kurşunlanmış fotoğrafı, terörün acımasız yüzünü dünya kamuoyuna gösterdi. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan da bu katliamdan sonra "bebek katili" olarak hafızalara kazındı.

Asker-polis, kadın-erkek, genç-yaşlı, bebek-çocuk gözetmeksizin saldırılarını sürdüren terör örgütünün en masum mağdurları ise bebek ve çocuklar oldu.

Saldırılar nedeniyle çok sayıda çocuğun yaşama hakkı küçük yaşta elinden alındı. Çok sayıda çocuk ise saldırılardan yaralı kurtulsa da kaybettikleri uzuvlarıyla hayatlarını büyük zorluklarla sürdürmek durumunda kaldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Büyükçiftlik beldesi Susat Deresi mevkisinde dün asker eşi Nurcan Karakaya'nın kullandığı aracın geçişi esnasında, teröristlerin, önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 25 yaşındaki kadın ile 11 aylık bebeği Bedirhan şehit oldu.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 1
  • Misafir 50 dakika önce
    hainleri öldürün
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X