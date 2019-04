Türk sporu ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu, 83 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 83 yaşında hayatını kaybeden Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu için başsağlığı mesajı yayımladı ve uğurlama kararı aldı.

Alınan karara göre Can Bartu'nun kaybı nedeniyle tüm maçlar öncesinde saygı duruşunda bulunulacak ve tüm futbolcular siyah bant takacak.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Can Bartu'yu kaybetmenin derin üzüntüsünün yaşandığı belirtilerek, "Ay-yıldızlı formayı 26 kez giyip 6 da gole imza atan, Fenerbahçe kulübünde uzun yıllar oynayan ve ülkemizi İtalya'da da temsil eden, sporu bıraktıktan sonra yazarlık ve yorumculuk yapan Can Bartu, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Türk sporuna çok değerli katkılarda bulunan merhum Can Bartu'ya Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, başta Fenerbahçe camiası olmak üzere tüm spor ailesine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.